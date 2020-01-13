Akigo pazarlıkta

Yasağı kaldırmak için Emnes’le görüşmelerinin devam ettiğini belirten başkan Karabulut, “Hukuki mücadelemiz sürecek” dedi

TFF 1. Lig'de eski futbolcularından Marvin Emnes'in kesinleşmiş 970 bin Euro alacağı nedeniyle FIFA kanalıyla gelen transfer yasağını kaldırmaya çalışan Akhisarspor, oyuncunun menajeriyle pazarlık masasına oturdu. Yine FIFA'da davalık olduğu Grbic, Dany ve Josue için de hukuki mücadelesini sürdüren yeşil-siyahlı ekipte basın mensuplarıyla Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bir araya gelen başkan Fatih Karabulut, "Emnes'le ilgili görüşmeler sürüyor" dedi.



TAHA DÖNÜYOR

Karabulut, şöyle devam etti: "Emnes bizde 7 maç oynamış, haksız bir kazanç elde etmiş. Bizden sonra bin Euro ücretle anlaşma yapmış. 2017'den beri dava devam ediyor. En son kendisine 200 bin Euro teklif ettik, ama olumlu dönüş alamadık. Bizden önceki yönetim 700 bin Euro teklif etmiş ama kabul etmemiş. Yasak kalkarsa 2-3 takviye yapmayı düşünüyoruz. Oyuncularımız Antalya kampında iyi çalıştı. Ligin ikinci yarısına hızlı başlamayı düşünüyoruz. Taha Yalçıner ve Bjarnason gibi oyuncuların sakatlıkları vardı ama onlar da dönecek. Kulübümüz açık. Sadece maça izlemeye gelmesin taraftarlar antrenmanlara da gelsinler takıma sahip çıksınlar. Deplasmanlar için otobüs tahsisi için söz veriyoruz."



'2. YARIDA GİDERİMİZ AZALACAK'

Başkan Fatih Karabulut, "TFF'den gelen aylık 800 bin TL paramız var ama biz bunu temlik ettik zaten. Bu Emnes'den dolayı. Giderimiz de aylık 3 milyon TL. Ama 2. yarıda giderler azalacak. Borcumuzun yüzde 80'ni ödemişiz. Şu anda hiçbir futbolcumuza, hiçbir kuruma, hiçbir resmi daireye ödenmemiş borcumuz yok" dedi.



■ KENAN MOLLA