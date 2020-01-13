Alper ve Rami ayrıldı

İKİNCİ yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal dün iki oyuncunun biletini kesti. Sarılacivertli ekipte ilk yarı performanslarıyla teknik heyetten geçer not alamayan stoper Adil Rami ve orta saha oyuncusu Alper Potuk ile yollar ayrıldı. Yönetim iki oyuncuya da kulüp bulmaları yönünde tebligatta bulunurken Fransız stoper Rami'ye İtalya, Çin ve ABD'den toplam 4 teklif olduğu öğrenildi. Sezon başında yıllık ücretinde fedakarlık yaparak indirime giden Alper'in ise Süper Lig'den talipleri olduğu bildirildi. Sezon başında Fransa ekibi Marsilya'dan transfer olan Adil Rami ilk yarıda sadece 4 maç süre alarak beklentileri karşılayamamıştı. Sarı-lacivertli ekipte 7. sezonuna giren 27 yaşındaki Alper Potuk ise ilk yarıda sadece 7 maçta forma giydi.