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'da sesleri

Altay'da Kerim Avcı sesleri

13.01.2020, 14:54

TFF 1'inci Lig temsilcisi , yollarını ayırdığı Yunan orta saha oyuncusu 'un yerini ile doldurmak için harekete geçti.

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay, yollarını ayırdığı Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un yerini Kerim Avcı ile doldurmak için harekete geçti. Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Kerim'le temasa geçen siyah-beyazlılar, pazarlıklara başladı. Tecrübeli forvet arkasının kulübünden ayrılmak üzere olduğu, İzmir ekibinin de Kerim'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Gurbetçi futbolcu Türkiye'deki kariyerinde daha önce Erciyesspor, Altınordu, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Demir Grup Sivasspor formalarını da giymişti.

DOĞA TAMAM
Altay, Balıkesirspor'dan ayrılan, transfer listesindeki sol bek Doğa İşeri'yle 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Antalyaspor altyapısından yetişen Doğa, Kepez Belediyespor'da profesyonel olduktan sonra Kemerspor 2003, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Balıkesirspor kulüplerinde forma giydi. 28 yaşındaki savunmacı 3'üncü Lig'de 115, 1'inci Lig'de 57 müsabakaya çıktı. Doğa, son 3.5 sezonda Balıkesir ekibinin başarısı için ter döktü.

DHA

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