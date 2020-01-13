Bodrum lidere teslim

İlk devreyi istediği noktada bitiremeyen yeşil-beyazlılar, ikinci yarıya sahasında Ankara Demir mağlubiyetiyle start verdi taraftarlarına yine hayal kırıklığı yaşattı

2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 20 puanla alt sıralarda tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarının ilk maçında evinde lider Ankara Demirspor'a da yenilmekten kurtulamadı, hayal kırıklığı yaşattı: 0-2. Bodrumspor, henüz 2. dakikada kalesinde golü gördü. Bu dakikada Serdar sağ çaprazda topla buluşup sert vurdu, A.Demir'i öne geçiren golü kaydetti: 0-1. Bu golden sonra toparlanan Bodrum, 15. dakikada Ozan'ın şutunda beraberlik golüne çok yaklaştı. 29'da Hasan indirdi, Ahmet'in şutu az farkla auta çıktı. 31'de Timur'un getirdiği topla buluşan Emre Özkan'ın şutu kaleci Emre'de kaldı. 45'te Timur'un serbest atışı üstten auta gitti, devre 1-0 sona erdi.



MUSTAFA TAHİR YIKTI

İkinci yarıya etkili başlayan Bodrumspor, 49. dakikada Ozan'la etkili geldi, ama kaleci Emre'yi geçemedi. 75'te Oğuzhan getirdi, Timur'un şutunda sonuç gelmedi. 79'da Hasan-Ahmet verkaçında topla buluşan Hasan kaleyi yokladı, meşin yuvarlak kaleci Fırat'ta kaldı. 81'de Timur'un köşe atışında İzzet'in kafa vuruşu auta çıktı. 86'da beraberlik için bastıran Bodrumspor, Mustafa Tahir'in golüyle yıkıldı: 0-2. Ankara Demir, bu sonuçla 3 puana uzanarak 39 puanla zirvedeki yerini korudu, 20 puanda kalan Bodrum 2020'ye kötü başladı.



■ ADEM ÜLKER