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Fethiyespor zirve yolunda ağır yaralı

Fethiyespor zirve yolunda ağır yaralı
Giriş Tarihi: 13.1.2020
3. Lig 2. Grup'ta ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan, ikinci yarının ilk sınavında Esenler Erokspor'a 5-1'lik hezimetle çarpılan lacivertbeyazlılar, bu sezonki en ağır mağlubiyetini yaşadı. Daha önce deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 ve Karşıyaka'ya 2-0 mağlup olan Fethiyespor, 3. yenilgisiyle tanıştı. Fethiyespor, en son farklı mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta İstanbul'da Tepecikspor'a 5-1'lik skorla yenilerek almıştı. Ummadıkları bir skorla karşılaştıklarını belirten teknik direktör Mustafa Ceviz, "Basit hatalar zinciri böyle büyük bir kaza yaşamamıza sebep oldu. Gerekli dersleri çıkartıp, bu yenilgiyi alacağımız seri galibiyetlerle unutturmak istiyoruz" diye konuştu.

■ ÜMİT YÖNEY
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