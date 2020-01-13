Galatasaray’da Jesus sesleri

Sarı-kırmızılılar savunma transferinde ibreyi Roma’da forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcuya çevirdi Brezilyalıdan sonuç alınamazsa Murillo’ya yönelecek.

Süper Lig'de ikinci yarıda zirve ile aradaki puan farkını kapatmayı hedefleyen Galatasaray'da yönetim savunma transferine ağırlık verdi. Sarı-kırmızılılar, stoper transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi. İtalyan basınının da dile getirdiği iddialara göre sarı-kırmızılılar, Roma'da forma şansı bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusu Juan Jesus'un transferi için düğmeye bastı.



OLUMLU YANIT ALDI

Serie A ekibinde forma giyemediği için ayrılık sinyalleri veren Jesus ile bağlantıya geçen sarı kırmızılı yönetim, 28 yaşındaki futbolcudan olumlu yanıt aldı. İtalyan kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jesus'la pürüzleri giderdikten sonra Roma yönetimi ile pazarlığa oturacak. Jesus, Brezilya'da İnternacional ekibinde yetişirken İtalya'da İnter ve Roma ekiplerinde de forma giydi.





ALTERNATİF İSİM MURİLLO

Savunmaya mutlaka bir transfer planlayan Galatasaray yönetimi, Juan Jesus'tan sonuç alamazsa Jeison Murillo'ya yönelecek. Sarı-kırmızılılar, İtalya'da Sampdoria forması giyen Kolombiya asıllı İspanyol stoper yedekte bekletiyor. Yönetim ön görüşme yaptığı 27 yaşındaki deneyimli futbolcudan olumlu yanıt alırsa Murillo'nun Sampdoria ekibinden kiralanması gündeme gelecek. Murillo, Deportivo Cali'de yetiştikten sonra Cadiz, Granada, Las Palmas, İnter, Valencia ve Barcelona'da da forma giydi.







