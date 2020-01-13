Horoz’da kriz

Yeşil-siyahlı takımda yabancılar kazan kaldırdı. Barrow’un gerekçe göstermeden kampa gelmediği öğrenildi, Aissati idmana çıkmadı. Kaleci Stackhowiak’ın da ekiple birlikte çalışmadığı ortaya çıktı

Yukatel Denizlispor'da, kaptan Rumen stoper Cristian Sapunaru'nun kadro dışı bırakılmasıyla başlayan kriz büyüdü. Yeşil-siyahlılarda, yabancı futbolcular adeta kazan kaldırdı. Antalya kampında atletik performans antrenörü Yusuf ile sorun yaşayan ve yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Sapunaru'nun da takımdan gönderilmek istenmesi, maddi konularda önemli sorunlar yaşayan yeşil siyahlı takımı ikiye böldü.



ÇARE ARANIYOR

Barrow'un hiçbir gerekçe göstermeden Antalya kampına hiç katılmadığı ortaya çıkarken, Denizli'deki çalışmalara katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Kaleci Adam Stackhowiak'ın ise Antalya kampında takımla birlikte hiç çalışmadığı öğrenildi. Sürekli sakatlık bahaneleri üreten Adam'ın da tepkisinin sürdüğü öğrenildi. Aissati'nin de sakatlığını bahane edip 3 gün antrenmana çıkmadığı bildirildi. Kamptaki yaşanan gelişmeleri Antalya'ya geldiğinde öğrenen başkan Ali Çetin ile başkan yardımcısı Ali Fırat'ın oyuncularla görüştüğü, Aissati ile gizlice görüşüp krizin önlenmesinde yabancı futbolcularla arabuluculuk yapmasını istedikleri iddia edildi.



SEBAHATTİN ALP