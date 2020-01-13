Karşıyaka’ya Tepecik freni

3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hesapları yapan Karşıyaka, ikinci yarının ilk maçında sahasında Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kaldı, şaşırttı. İlk yarı 0-0 sona eren maçın 63. dakikasında Halil'in ara pasıyla ceza sahasına giren Berkay plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 80'de Özgür'ün soldan ortasında altı pasın içinde bekletmeden bir vuruşla Cenk skoru eşitledi: 1-1. 90'da Doğukan sağdan ortaladı Hakan Kuş'un volesinde top dışarı çıktı. Maç 1-1 bitti.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ