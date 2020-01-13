Kasaba yıkıldı

3. Lig 2. Grup’ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor, Fatsa Belediyespor’a yenildi
3. Lig 2. Grup'ta ilk devreyi 2. sırada tamamlayan Turgutluspor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Fatsa Belediyespor'a 2-0 mağlup olup zirve yarışında yara aldı. 17. dakikada Mehmet Berber, attığı golle eski takımı Turgutluspor'u yıktı: 1-0. 25. dakikada Hacı Şükrü farkı ikiye çıkardı. Turgutluspor'un daha sonraki çabası skoru değiştirmeye yetmedi, kırmızı-siyahlılar, zirve yolunda tökezledi. Lider Kocaelispor'un kazandığı haftada Kasaba, zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.
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