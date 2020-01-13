Kulübe üyelik ücreti 5 bin TL

Akhisar Asbaşkanı Ali Kuloğlu, üyeliklerle ilgili açıklama yaptı. Kuloğlu, "31 Ocak'a kadar kulübümüze müraacat eden, 5 bin TL getiren ve yönetim kurulundan 11 kişiden 3 tanesinin onayını alan herkes üye olabilir. Bu 5 bin TL kendimizin verdiği karar değil. Bana sorarsanız ben 15 bin TL derdim. Belediye başkanımızla yaptığımız toplantıda 5 bin TL olarak adını koyduk. Hatta kendisi bir kişi ile birlikte üye olacak. Bu süreç içerisinde kulübümüze üye olmak isteyenlerin dilekçe ile müracaat etmesi gerekir. Gerçekten Akhisar sevdalıları gelsin üye olsun" dedi.



'AKHİSARSPOR'A KÜSÜLMEZ'

Kuloğlu, kulübe destek arayışlarının da devam ettiğini vurguladı. Kuloğlu, "Görüşmelerimiz devam ediyor bir çok firmayla. Odalara gittik. Olumlu bir dönüş olmadı. Dışarıdan görüştüğümüz firmalarda var. Sahada led reklamlarımız var 5-6 tane daha ekstra ilave aldık. 4 tanesi dışarıdan. Organize sanayi bölgesine gittik. Ama hiçbir destek yok. Şehir Akhisarspor'a sırtını dönmüş. 60-70 tane firma var. Akhisarlı olmayabilirler ama buranın ekmeğini yiyorlar, reklam verebilirler. Akhisarspor'a asla küsülmez" dedi.