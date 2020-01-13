Mekik puana şükretti

Kızılcabölükspor, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Düzce önünde geriye düştü, pes etmedi puanı aldı

3. Lig 2. Grup'ta Kızılcabölükspor, sezonun ilk yarısındaki maçta 1-0 yenildiği Düzcespor'la evinde 1-1 berabere kaldı. İlk yarının 30 dakikalık bölümünde her iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı. 32. dakikada Hazar Can'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti. 41. dakikada Taygun'un pası ile topla buluşan Fatih'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. İlk devre 0-0 sona erdi.



ALİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

81. dakikada sol kanattan bindiren Hazar Can'ın ortasında arka direkte bomboş pozisyonda Yusuf plase vuruşlayakım mesafeden ağları gördü: 0-1. 85. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Semih'in pası ile topla buluşan Taygun'un yakın mesafeden sert vuruşunda Mekik, beraberliği sağladı: 1-1. Kalan dakikalarda Mekik'in çabası sonucu değiştirmedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Kızılcabölükspor bu sonuçla 20 puanla 14. sıraya geriledi, Düzce 24 puanla 10. sıraya çıktı.



SEBAHATTİN ALP