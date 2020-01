Muğla derbide güldü

Zirve adayı Nazilli önünde Mert’in golüyle geriye düşen yeşil-beyazlı takım, Güray, Ramazan, Murat Can’ın golleriyle kazandı

3. Lig 3. Grup'ta Muğlaspor, sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenip, Play-Off ışığını yaktı. 5. dakikada Hasan'ın orta sahadan attığı uzun pasla buluşan Sedat, topu müsait pozisyondaki Mert Çapar'a aktardı. Mert'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın uzandığı köşeden ağlarla buluşu: 1-0. 13'te Sedat'ın 25 metreden vurduğu aşırtma şutunda kaleci Gökhan'ı aşan top üst ağlarda kaldı. 18'de Ramazan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde ön direkte Güray'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zekeriya'nın solundan filelere gitti: 1-1. 29'da orta alandan gelen topu alan Ramazan topla rakip ceza alanına sol çaprazdan girdi, Hasan'a rağmen harika bir vuruşla kaleci Zekeriya'yı avladı: 1-2. 45'te Anıl'ın orta sahadan uzun pasında defansın arkasına sarkan Murat Can sert vurdu, kaleci Zekeriya doksana giden topu tokatladı. Murat Can, dönen topa bir kez daha vurdu, kaleci Zekeriya gole izin vermedi. Devre 2-1 Muğlaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.



MURAT CAN SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarının 56. dakikasında Mehmet Akif'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Nazilli defansı arasında topa yükselerek vuran Mustafa Acar'ın kafa şutunda meşin yuvarlak direği sıyırarak auta çıktı. 60'ta Ramazan'ın sol kanattan açtığı ortasında kaleci Zekeriya'nın elinden kaçan topu Murat Can ıskalayınca, konuk ekip boş kaleye golü atamayarak mutlak golden oldu. 83'te Mehmet Akif'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Nazilli defansında altıpas içinde topa iyi yükselen kaptan Murat Can'ın kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Zekeriya'nın solundan ağlarla buluştu: 1-3. Muğlaspor, 3-1 kazanıp puanını 25'e çıkardı, Nazilli, 30 puanda kalıp, 3. sıraya geriledi.



SİYAH-BEYAZ PROTESTO

Nazilli Belediyespor'u bin taraftarı destekledi. Siyah-beyazlı taraftar gruplarından Nazilli Meydan, 9.5'uncu dakika konfeti şov yaparak takımına moral vermeye çalıştı. Nazilli Meydan ve Alem Gençlik gruplarından bazı taraftarlar 2-1 geriye düşülmesinin ardından teknik direktör Yavuz İncedal'ın gönderilmesi için yönetime sitem etti.



■ ÜMİT ÖZMEN