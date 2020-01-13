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Olimpiyat vizesi alan İstanbul'da

Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları İstanbul'da

13.01.2020, 18:27 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020,18:30

'yı 3-0 yenerek 'na katılmaya hak kazanan A Milli Takımımız, yurda döndü. , "Olimpiyat vizesi aldığımız için çok mutluyuz. Karşılama için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde eden Kadın Voleybol Milli Takımımız, yurda döndü.

Filenin Sultanları' havalimanında bando takımıyla karşılandı ve hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.

''KARŞILAMA İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ''
Kaptan Eda Erdem Dündar yaptığı açıklamada, "Olimpiyat vizesi aldığımız için çok mutluyuz. Karşılama için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

''DURUMU DÜZELTECEĞİMİZİ BİLİYORDUK''
Ebrar Karakurt ise şu ifadeleri kullandı; "Büyük bir karşılama bekliyoruz. İlk maçtan sonra durumu düzelteceğimizi biliyorduk."

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