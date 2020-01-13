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Salihli judoda zirveye abone

Salihli judoda zirveye abone
Giriş Tarihi: 13.1.2020

’da yapılan müsabakalarına Salihli Belediyeli sporcular damga vurdu, 7 birincilik, 1 ikincilik ve 3 de üçüncülük elde edildi

Manisa'da gerçekleştirilen Ümitler Judo İl Birinciliği müsabakalarında Salihli Belediyesporlu judocular birbirinden başarılı sonuçlara imza attı. 7 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük elde eden ve başarılarla göz dolduran judocular, Mersin'de yapılacak olan Ümitler Türkiye Şampiyonası'na gitmeye de hak kazandı. Manisa Ümitler Judo İl Birinciliği müsabakalarında 40 kiloda Nehir Ekşi 1., yine 40 kiloda Aysun Ağdeve 2., 44 kiloda Ceren Yılmaz 1., 48 kiloda Sudenaz Akgün 1., 48 kiloda Cansu Yarıcı 3., 57 kiloda Tuğba Yılmaz 1., 57 kiloda Yağmur Ece 3., +70 kiloda Duygu Dirgen 1., 50 kiloda Kemalcan Çavdar 1., 66 kiloda Bedirhan Yılmaz 1. ve +90 kiloda Mehmet Emin Çolakçivi, 3. olma başarısını gösterdiler. Salihli Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, elde edilen başarılardan dolayı judoculara tebrik ederek sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

■ EMRE SAÇLI
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