Koç, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz için “Fenerbahçe’nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor. Şeffaflık diyor, bize dokunduruyor” derken TFF için ise “Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor” çıkışını yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç yaptığı açıklamalarda özellikle G.Saray ve TFF'yi hedef alırken, uzun süre konuşulacak ifadeler kullandı. "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor" diyen Koç, "Tabii ki taraftarınıza sempatik olmak, tribünlere şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak başkanlık yöntemi olabilir ama kısa vadeli. Futbola zarar veriyor. Onlar bunu yaptıkça biz cevap vermek zorunda kalıyoruz. Yok efendim, 'maç oynanırken kurallar değişir mi? diyor ama orada 2011'deki Play-off'u hatırlatıyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam kamuoyuna gözüne baka baka yalan atmıyordur, inşallah yanlış bilgilendiriliyordur. Şeffaflık diyor, bize dokunduruyor. Şeffaflığınız bu mu" şeklinde konuştu.



TFF DE KOÇ'UN HEDEFİNDEYDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'na da yüklenen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Takım harcama limiti ile ilgili olarak faiz oranına yaptığımız başvuru engellenmeye çalışılıyor. TFF bilgi sızdırıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü transferde hiç hareket edemeyeceği hale getirmek için harcama limitlerini içeriden sızdırıyor" diye yorum yaptı.



ZORLU AÇIKLAMASI

"TFF ve Merkez Hakem Kurulu ile ilgili görüşmenin nedenini açıklayan Ali Koç, "12. haftaya kadar 6 maç kazanmışız, 6 maçın hakemi de atanmamış. Puan kaybettiğimiz 6 maçın hakemi de atanmış. Kayserispor maçındaki hatalar çok tartışıldı, o hakem de atandı. 3 maç vardı tartışılan, o iki maçın hakemi atanmadı. Kazandığımız maçlardaki hakemlerin bir sonraki hafta görevlendirilmemesi üzerine TFF'den randevu istedik, Nihat Bey de MHK Başkanı'nı çağırıp onun bilgi vermesini istedi. Biz sadece hakem atamalarıyla ilgili konuştuk." şeklinde konuştu.



