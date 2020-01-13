Uşakspor vurgun yedi

2. Lig Kırmızı Grup’ta korkulu rüya görmek istemeyen kırmızı-siyahlı ekip Kahramanmaraş’a deplasmanda yenilip, ikinci devreye puansız başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 21 puanla 12. sırada tamamlayan Uşakspor, 18. hafta mücadelesinde Piserro Kahramanmaraşspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu, ikinci devreye yenilgiyle puansız başladı.



PERDEYİ BURAK CAN AÇTI

12. dakikada ev sahibi takım golü buldu. Bu dakikada rakip ceza sahasına giren Kahramanmaraşspor'dan Yusuf Emre Kasal'ın ortaladığı topu Burak Can kaleye gönderdi, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Bu golden sonra beraberlik golü için yüklenen Uşakspor, bir türlü istediği golü bulamadı, ilk devre 1-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Uşakspor, 49. dakikada Kadir'le kaleyi yokladı, sonuç gelmedi. 65. dakikada bu kez Abdullah'ın şutunda kaleci Özkan gole izin vermedi. 82. dakikada Uşakspor atağında Kadir topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi: 1-1. 85. dakikada Kahramanmaraşspor'dan Muhammed Enes, kale önünde topla buluştu ve kalecinin bacak arasından meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1. Uşakspor 2-1 mağlup oldu, ikinci devreyi kötü başladı.