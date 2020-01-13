Yeniden Ben Arfa

Fenerbahçe, her transfer döneminde gündemine gelen Fransız orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak için yeniden atağa kalktı. Son olarak Rennes forması giyen oyuncu sahaya çıktığı 32 karşılaşmada 7 gol kaydetti

Transfer döneminde şu ana dek sadece savunmaya Simon Falette'yi kadrosuna katan F.Bahçe, taraftarlarını heyecanlandıracak bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Sarılacivertliler her transfer döneminde ismi F.Bahçe ile anılan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'yı renklerine bağlamanın planlarını yapıyor. Fransız basınından Le 10 Sports'un haberine göre Hatem Ben Arfa ile Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu 5 kulüp yakından ilgileniyor. Fenerbahçe, Almeira, Espanyol ve Real Valladolid'i peşine takan Ben Arfa'nın Lyon'a öncelik verdiği vurgulanıyor.



LYON ÇOK İSTİYOR

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncunun Lyon'un altyapısından yetişmesi sebebiyle eski kulübüne sıcak baktığı konuşuluyor. Kanarya'nın ise elini çabuk tutup Lyon'un bir adım önüne geçmeyi hedeflediği gelen haberler arasında. Ben Arfa, bugüne kadar en çok forma giydiği Fransa Ligue 1'de 210 maçta 40 gol ve 26 asist yapmıştı.



