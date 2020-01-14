YUKATEL Denizlispor, ikinci devrenin başlamasına günler kala aradığı stoperi Kayseri'de buldu. Hırvat ekibi HNK Gorica'dan Boşnak stoper Aleksandar Jovacic'le anlaşamayan Horozlar, Kayserispor'la yollarını ayıran Fransız defans oyuncusu Benoit Poulain'le el sıkıştığı öğrenildi. Devre arasında Kayseri'yle yollarını ayıran Poulain'in, yeşil-siyahlı kurmaylarla görüşüp el sıkıştığı iddia edildi. Sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'dan transfer edilen Poulain, ilk devrede Kayseri formasıyla 14 maçta banko oynadı, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 5 milyon TL'lik eski futbolcu borçlarını TFF'ye ödeyerek transferin önünü açmak isteyen Horoz, 33 yaşındaki oyuncuyla el sıkıştı.
■ SEBAHATTİN ALP
■ SEBAHATTİN ALP
Denizlispor, Fransız stoper Poulain’i aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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