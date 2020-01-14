F.Bahçe sil baştan

Sarı-lacivertliler stoper transferi için Ludogortes’ten Forster ile ilgilenirken Başakşehir’in sol beki Aziz Behich de gündemde

F.Bahçe, savunma hattını sil baştan değiştirmek için harekete geçti. Devre arası transfer döneminde sadece Simon Falette'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler bir stoper daha almayı hedeflerken sol bek arayışları da hız kazandı. Hertha Berlin'den Torunighara ile Alanyaspor'dan Wellinton konusunda görüşmelerini sürdüren yönetim Ludogortes takımında forma giyen Brezilyalı Rafael Forster ile de ilgileniyor. 29 yaşındaki oyuncu ile F.Bahçe'nin her konuda anlaştığı, İstanbul'a gelerek sözleşme imzalanmasının beklendiği gelen haberler arasında.



GEÇEN SENE DE LİSTEDEYDİ

BU arada Fenerbahçe'nin sol bek için Başakşehir'de forma giyen Aziz Behich ile ilgilendiği ortaya çıktı. Geçen sezon başında da transfer edilmek istenen Avustralya pasaportlu milli oyuncu sezon başında PSV'den Başakşehir'e transfer olmuştu.