Göztepe’den ayrılmam

Göztepe'de çok iyi bir ortam olduğunu ve burada kalmak istediğini söyleyen Soner Aydoğdu, "Kendimi burada evimde gibi hissediyorum" dedi. Yıldız futbolcu, "Taraftarımız muhteşem. Çok iyi bir yönetimimiz var. Yeni stadımız hazır. Böylesine bir ortamı bırakıp gitmeyi kim ister. Kulüpler anlaşırsa burada kalmayı çok istiyorum" dedi.



PALUT ÇOK İYİ GELDİ

Soner şöyle devam etti: "Her hocanın farklı sistemleri var. Tamer hoca farklı, İlhan hoca farklı oynatıyor. Pas oyunu kolay değil. Ama bize özgüven veriyor. En önemlisi de özgüven" dedi.



ARDA ÇOK İYİ BİR İNSAN

Başakşehir'de beraber oynadığı Arda Turan hakkında da konuşan Soner, "Arda Turan çok sevdiğim, çok kaliteli bir insan. Sözleşme feshinden sonra mesaj attım kendisine. Ben çok seviyorum onu. Türkiye'nin yetiştirdiği ender futbolculardan birisi" diye konuştu.



Soner'in röportajını sabote eden Halil Akbunar, "Soner hem müthiş bir futbolcu, hem de beyefendi. Onunla aynı takımda oynamak bizi çok mutlu ediyor" dedi.