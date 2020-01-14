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İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

14.01.2020, 19:35

, son 16 turu ilk maçında 'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelede Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İstikbal Mobilya Kayserispor:

Fenerbahçe: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt

İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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