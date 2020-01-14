Kaf-Kaf’ın can simidi Cenk Özbey

Kaf-Kaf’ın defansta görev yapan yıldızı Cenk yine KSK’nin kurtarıcısı oldu

Karşıyaka'da defansta görev yapmasına rağmen attığı kritik gollerle takımına hayat veren Cenk Özbey, Büyükçekmece Tepecikspor maçında da takımını yenilgiden kurtardı. Geçen sezon ilk yarı ve ikinci yarıda oynanan Kızılcabölükspor maçları ile Kemerspor 2003 sınavında son dakikalarda sahneye çıkıp attığı gollerle takımına toplam 5 puan getiren Cenk, beraberliği sağlayan isim oldu. Bu sezon daha önce Elazığ Belediyespor maçının uzatma anlarında attığı frikik golüyle Kaf- Kaf'a 1-0'lık galibiyeti getiren tecrübeli stoper, Tepecikspor önünde rakip öndeyken 80'inci dakikada skoru eşitledi. Cenk, bu sezon toplam gol sayısını 4'e çıkartıp 6'şar gollü Doğukan ve Hakan'ın ardından yeşil-kırmızılıların en golcüsü oldu.



KAF-KAF'A NAZAR DEĞDİ

İkinci yarının ilk sınavında iç sahada Büyükçekmece Tepecikspor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Ligde sezon başında düşme hattına geriledikten sonra ilk yarıda üst üste 4 galibiyetlik seriyle Play-Off hattına adını yazdıran Kaf-Kaf, bu serinin ardından son 4 maçta tek galibiyetle yetinmesine rağmen ilk 5'ten çıkmadı.



