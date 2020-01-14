Koç’a sert yanıt

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, “Bir camianın başkanına ‘yalancısın’ diyecek basitliğe düşmem derken Trabzonspor Kulübü ise çok sert bir açıklama yaptı.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un önceki günkü açıklamalarına G.Saray ve Trabzonspor'dan yanıt geldi. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 2011 Play-Off sezonuna ilişkin iki kulüp arasında yaşanan söz düellosu ile ilgili "Bu konu hakkında yalan söylediğimi iddia eden rakip kulübün sayın başkanına soruyorum; bu kural değişikliğini resmi olarak talep eden yayıncı kuruluş, resmen yapan TFF. Sizin ne gibi bir dahiliniz var da bu sözcüğümü üzerinize alındınız. Sizi bu sözcük niye rahatsız etti. "Siz bu karara müdahil mi oldunuz?" Bu kararın çıkmasına, playof oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz diye ben merak ederim" dedi.



EDEPSİZCE DAVRANMAM

Cengiz'in "Lafla şeffaflık olmaz. Futbolcu transfer ediyorsan bonservisine, yıllık ücretine ne ödedin açıklayacaksın. Bir kulüp başkanına, değerli bir camianın başkanına 'yalancısın' diyecek kadar basitliğe düşmem. O kadar basit olamam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam" ifadeleri de dikkat çekti. Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise "Trabzonspor her zaman gelir ve giderleri kuruşuna kadar açıklıyor. Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış. Bize yönelik söylemlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız" dedi.



KULÜPTEN AÇIKLAMA

Daha sonra ise kulüpten yazılı açıklama yapıldı sert ifadeler kullanıldı. Açıklamada "'Trabzonspor için kurgulanmış model' sözleri ile oluşturulmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışavurumudur. '3 Temmuz Ruhu' başlıklı bir kampanya ile bugün sahte dış mihraklar oluşturarak kendi camiasını konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzen de iflas etmiştir" denildi.



