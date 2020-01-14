Menemen durmuyor

Süper Lig’den talipleri olan Selmani ve Alberk’i bırakmama kararı alan Ekol Göz Menemenspor’da yönetim Özkan ve Akanbi ile de görüşüyor.

TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında Play- Off hattındaki yerini korumak isteyen Ekol Göz Menemenspor, transferin gözde isimleri haline gelen kaleci Gentian Selmani ve sol bek Alberk Koç'u devre arasında satmayacak. Selmani'ye başta İtalyan takımları olmak üzere Süper Lig'den de birçok ekibin talip olduğu öğrenilirken, 23 yaşındaki Alberk'i de Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Konyaspor istiyor. Ancak Play-Off oynamayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde teknik ekibin iki futbolcunun kesinlikle takımda kalması yönünde yönetime rapor verdiği vurgulandı. Geçen hafta Alberk'le görüşüp takımda kalmasını isteyen kurmayların iki futbolcu için gelen teklifleri önümüzdeki sezona ertelediği açıklandı. Selmani'nin Menemenspor'la 2021 yılına kadar kontratı bulunurken, Alberk'in ise sözleşmesi 2022'de bitecek. TFF 1. Lig'de ilk yarıyı iyi bir yerde tamamlayan Ekol Göz Menemenspor denemeye aldığı gurbetçi orta saha Özkan Yıldırım ile Nijeryalı golcü İbrahim Akanbi ile sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertlilerin listesinde Honduraslı orta saha Alfredo Escobar da var.