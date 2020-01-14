Merih Demiral sezonu kapattı

Sol diz çapraz bağları kopan milli futbolcunun EURO 2020’de olmayacağı öğrenildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Serie A'nın 19. haftasında Roma ile dün akşam oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Merih'in sol diz ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi. Juventus kulübü, sosyal medyadan, "Çabuk dön Merih! Seni bekliyoruz." ifadelerini paylaşırken Türk spor camiasından da birçok isim sosyal medya üzerinden "geçmiş olsun" mesajı yayın§ladı. A Milli Futbol Takımı'mızın da önemli isimleri arasında yer alan Merih Demiral'ın sakatlığı adeta şok etkisi yarattı. Sezonu kapatan yıldız futbolcunun EURO 2020'ye yetişmesi de beklenmiyor. Bilindiği üzere daha önce de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı da sezonu kapatmıştı.