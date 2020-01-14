  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Nazilli’den baskın

Nazilli’den baskın

Nazilli’den baskın
Giriş Tarihi: 14.1.2020
Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, 14. haftada Ankara'da Kayı Gençlik Spor Kulübü'nü 68-54'lük skorla mağlup edip, hayata döndü. Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 26-10 önde tamamladı. İkinci periyotta skor üstünlüğünü elinde bulunduran Nazilli, devreyi 42-24'lük skorla önde tamamladı. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Naz-Naz, bu periyodu da 60-36'lık skorla galip geçti. Son periyotta 8 sayı bulmasına rağmen Nazilli Belediyespor, maçı 68-54'lük skorla kazandı. İki maçlık yenilgi serisini sonlandırıp 13. maçında 8. galibiyitini elde eden Nazilli Belediyespor, haftayı 5. sırada tamamladı. Siyah İnciler, 17 Ocak'ta Kocaeli BŞB Kağıtspor'u ağırlayacak.

■ MEHMET KAVAS
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli’den baskın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN