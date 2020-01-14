Nazilli’den baskın

Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, 14. haftada Ankara'da Kayı Gençlik Spor Kulübü'nü 68-54'lük skorla mağlup edip, hayata döndü. Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 26-10 önde tamamladı. İkinci periyotta skor üstünlüğünü elinde bulunduran Nazilli, devreyi 42-24'lük skorla önde tamamladı. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Naz-Naz, bu periyodu da 60-36'lık skorla galip geçti. Son periyotta 8 sayı bulmasına rağmen Nazilli Belediyespor, maçı 68-54'lük skorla kazandı. İki maçlık yenilgi serisini sonlandırıp 13. maçında 8. galibiyitini elde eden Nazilli Belediyespor, haftayı 5. sırada tamamladı. Siyah İnciler, 17 Ocak'ta Kocaeli BŞB Kağıtspor'u ağırlayacak.



■ MEHMET KAVAS