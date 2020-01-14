Rakamlarla seyahat

2. Lig ve 3. Lig’de ikinci yarı başlamışken puan durumlarında hala mevcut olan “0” ve “1” haneleri aslında birçok ilgi çekici istatistiği barındırıyor. 0 rakamı etkisiz eleman gözükse de aslında her takım için açılımı oldukça farklı.

Günlerdir gazeteler ve ekranlar rakamlarla dolup taşıyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de devre arası sürdüğünden transfer iddiaları kadar ilk yarı istatistikleri de ön plana çıkıyor. Performans analizleri, takımların grafikleri, iç saha ve deplasman çözümlemeleri, daha birçok detay. O halde biz de bu yoldan gidelim ve 2. Lig ile 3. Lig'de ara son bulmuşken geçen süreçte değişmeyen ve değişen notlara göz gezdirelim. Önce puan durumlarındaki 0 hanelerine bakalım. 0 etkisiz eleman gibi gözükse de puan durumundaki karşılığı biraz farklı. Yani sadece kazanamamak değil kaybetmeme kısmını da kapsıyor aynı zamanda. Şöyle ki...Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsun'un iç saha mağlubiyet hanesinde "0" yazmakta. Yani sahasında şu ana dek hiç yenilmedi. 8 galibiyet, 2 beraberlik. Bununla birlikte Manisa, Tarsus ve Hacettepe ise sahasında hiç berabere kalmadı mesela. Manisa aynı zamanda deplasmanda hiç yenilmedi. Çorum ve 1922 Konya ise deplasmandan hiç 1 puanla ayrılmadı. Şanlıurfa içeride, dışarıda 18 maçta galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı Grup'tan da böyle notlar var. Bandırma sahasında hiç yenilmezken, Kastamonu ve Niğde ise evlerinde hiç 1 puan görmedi. Karabük'ün de taraftarı önünde kazanmışlığı ve deplasmandan beraberlikle ayrılmışlığı yok. Niğde de deplasmanda hiç kazanamayanlardan. 3. Lig 1. Grup'ta Serik ve Çatalca evinde krallar gibi. Yenilgileri yok. Tokat ve Manisa ise tam tersi. Tokat'ın sahasında galibiyeti bulunmazken, Manisaspor'un toplamda hiç galibiyeti yok zaten. Ve 2. Grup... Kocaeli sahasında hiç beraberlik, Fethiye ise mağlubiyet görmedi. Esenler Erok da deplasmanda ya kazanıyor ya kaybediyor. Onun da beraberlik kısmı "0". Burada deplasmanda hiç kazanamayan üç takım var. Erbaa, Fatsa ve Alemdağ. Gelelim 3. Grup'a. Lider Karabey sahasında yenilmezken Soma sahasında beraberlik görmedi.



0'DAN 1'E DÖNÜŞENLER

Yeşilyurt'un deplasmanda 3 puanı, Batman Petrol'ün beraberliği yok. Peki ya "0" hanesi 1'e dönüşenler? İkinci yarının ilk haftası itibariyle 4 takımı bu kategoriye yazabiliriz. Beyaz Grup'taki Başkent Akademi bu hafta Ş.Urfa'yı deplasmanda 4-1 yenerek dış sahadaki ilk galibiyetini aldı. 3. Lig 1. Grup'ta 24Erzincan (Serik Bld. 1-3) bu sezon evinde ilk kez yenilirken 2. Grup'taki Karşıyaka sahasındaki ilk beraberliği (Tepecik 1-1) aldı. Erbaa da KSK gibi Ofspor ile yenişemedi ve sahasında ilk kez puanını paylaştı. Biliyorum çok rakam oldu. Ancak 18 hafta geçmişken "0" ve "1" hanelerinin çok olması ilginç değil mi sizce de?



HALİL FİNCAN