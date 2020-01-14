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Sekidika bilmecesi

Sekidika bilmecesi
Giriş Tarihi: 14.1.2020

G.Saray’ın büyük umutlarla ettiği yıldız isim Bursa’ya kiralanıyor

G.Saray'da dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Eskişehirspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği kiralandığı iddiaları sarıkırmızılı camiada büyük şaşkınlık yarattı. Galatasaray ve Bursaspor'un teknik direktörleri Fatih Terim ile İbrahim Üzülmez'in önceki gün bir araya geldiği Üzülmez'in bu toplantıda Fatih Terim'den Jesse Sekidika'yı kiralamak istediği belirtildi. Yapılan uzun görüşmeler neticesinde Jesse Sekidika'nın sezon sonuna kadar Bursa'ya tecrübeli isim Çizme'nin açıkladı. Tecrübeli stoper sezon başında Atalanta'ya kiralanmış ancak burada da fazla forma şansı bulamamıştı. da Açık- Jesse Sekidika'nın TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a 6 ay kiralandığı kaydedilirken sarı kırmızılılarda yaşanan bu sürpriz ayrılığın kadroda yer açmak adına olduğu ortaya çıktı. Bilindiği üzere G.Saray'ın yine devre arasında renklerine bağladığı Onyekuru'nun da geçirdiği rahatsızlık sebebiyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.
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