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’da hedef Alpaslan

Trabzonspor’da hedef Alpaslan
Giriş Tarihi: 14.1.2020

’nin de ısrarla istediği Göztepeli yıldız için temsilcisi de devreye girdi

Ndiaye'yi kadrosuna katıp ikinci yarı öncesi gücüne güç katan Trabzonspor'da gözler stoper transferine çevrildi. Gözünü iç piyasaya çeviren bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin de uzun süreden beri gündeminde olan Göztepeli Alpaslan Öztürk'e kancayı taktı. Sezon başından bu yana stoper oynayıp tüm dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu attığı 3 golle de skorer kimliğini konuşturmuştu.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Karadeniz ekibi, sağ bek ve ön liberoda da oynayan oyuncu için bu hafta Göztepe yönetimi ile bir araya gelecek. İzmir ekibiyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan, ancak başta Fenerbahçe olmak üzere bazı Avrupa takımlarıyla da anılan Alpaslan Öztürk için bonservis pazarlığı gerçekleştirilecek.
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