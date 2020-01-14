Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu ilk maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Başakşehir - Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir - Kırklarelispor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Başakşehir - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aradı. İşte Başakşehir - Kırklarelispor maçıyla ilgili merak edilenler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu ilk maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Başakşehir - Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir - Kırklarelispor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Başakşehir - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aradı. İşte Başakşehir - Kırklarelispor maçıyla ilgili merak edilenler...
BAŞAKŞEHİR -KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Başakşehir - Kırklarelispor ile mücadele edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak.
Başakşehir - Kırklarelispor maçı saat 16.00'da canlı olarak A Spor ekranlarında yayınlanacak.
14 Ocak Salı Ziraat Türkiye Kupası Programı:
16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı! Başakşehir - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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