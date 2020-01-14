Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı! Başakşehir - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu ilk maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Başakşehir - Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir - Kırklarelispor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Başakşehir - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aradı. İşte Başakşehir - Kırklarelispor maçıyla ilgili merak edilenler...