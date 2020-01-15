Altay’da rota Erdal

TFF 1. Lig'de ilk yarıda hedeflerinin uzağında kalan Altay'da takviye çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, orta sahaya takviye yapmak için Adana Demir’den Erdal Öztürk’ü transfer gündemine ekledi

TFF 1. Lig'de ilk yarıda hedeflerinin uzağında kalan Altay'da takviye çalışmaları devam ediyor. Ekol Hastanesi Balıkesirpor'dan sol bek Doğa İşeri'ye imza attıran siyah-beyazlıların listesinde Adana Demirspor'un gurbetçi oyuncusu Erdal Öztürk'ün olduğu öğrenildi. Devre arası bir çok transfer yapan Adana ekibinin, 23 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmayı düşündüğü bildirildi. Adana Demir'den ayrılması halinde yönetimin, oyuncuyu kadroya katmak için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.



ALMANYA'DA YETİŞTİ

Futbol hayatına Almanya'da Hoffenheim kulübünün alt yapısında başlayan Erdal Öztürk daha sonra Hertha Berlin ve Bayern Münih kulüplerinde forma giydi. Türkiye macerasına Kayserispor ile başlayan 23 yaşındaki oyuncu son iki sezondur Adana Demirspor'da top koşturuyor. Bu sezon 8 karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performansla oynayan genç oyuncu, merkez orta saha ve oyun kurucu pozisyonlarında da görev yapıyor. Gelecek vaadeden oyuncunun kulübündeki durumu takip ediliyor.



KAZIMCAN GÖZ HAPSİNDE

Altay'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş'a Süper Lig takımları kanca attı. 17 yaşındaki oyuncuyla Galatasaray'ın ardından Trabzon ve Malatya'nın da ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların Antalya kampında Macaristan temsilcisi Rakoczi'ye 1-0 yenildiği hazırlık maçında 11'de sahaya çıkan Kazımcan'ı Malatyalı kurmayların izlediği kaydedildi. Yönetim, Kazımcan'ın bonservis ücretini 500 bin Euro olarak belirledi.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ