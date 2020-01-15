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CANLI | -

CANLI | Alanyaspor - Kasımpaşa

15.01.2020, 16:13

Son 16 Turu'nda heyecan devam ediyor... ekipleri ve , ilk tur heyecanında karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16. Turu'nun ilk ayağında Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

CANLI YAYIN

İLK 11'LER;

ALANYASPOR - Marafona, Kaan, Tzavellas, Welinton, Baiano , Ceyhun, Musa, Umut, Fernandes, Efecan, Cisse

KASIMPAŞA - Fatih Öztürk, T. Brecka, Tarkan Serbest, Jorge Fernandes, Özgür Çek, İlhan Depe, Aytaç Kara, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Mame Thiam , Ahmet Hakan Demirli

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