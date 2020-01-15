CANLI | Alanyaspor - Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda heyecan devam ediyor... Süper Lig ekipleri Alanyaspor ve Kasımpaşa, ilk tur heyecanında karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16. Turu'nun ilk ayağında Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. CANLI YAYIN İLK 11'LER; ALANYASPOR - Marafona, Kaan, Tzavellas, Welinton, Baiano , Ceyhun, Musa, Umut, Fernandes, Efecan, Cisse KASIMPAŞA - Fatih Öztürk, T. Brecka, Tarkan Serbest, Jorge Fernandes, Özgür Çek, İlhan Depe, Aytaç Kara, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Mame Thiam , Ahmet Hakan Demirli