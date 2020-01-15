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Denizlispor Onazi'yi bekliyor

Denizlispor Onazi'yi bekliyor

15.01.2020, 11:36

Süper Lig'de ara çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, el sıkıştığı 'dan ayrılan Ogenyi Onazi ile resmi sözleşme imzalamayı bekliyor.

Orta sahayı takviye etmeye çalışan yeşil-siyahlı ekip Trabzonspor'la köprüleri atan 27 yaşındaki Nijeryalı ön libero Onazi'yle söz kesti. Bordo-mavililerde 3.5 yıldır kadroda yer alıp geçen sezon ağır bir sakatlık geçirdikten sonra bu yıl ilk yarıda şans bulamayan futbolcunun transferi imzaya kaldı. Yönetim Onazi'nin menajeriyle son kez görüşüp transferin detaylarını masaya yatıracak.
Teknik direktör Mehmet Özdilek'in de Onazi'yi kadroda görmek istediği belirtilirken, deneyimli oyuncunun adının Denizlispor ile anılması ise taraftarlarda heyecan yarattı. Daha önce İtalya Serie A'da Lazio forması da giyen Onazi, Türkiye'deki kariyerinde 69 Süper Lig maçında 6 gol attı.

DHA

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