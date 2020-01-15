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Emine Erdoğan’dan ‘’na tebrik

Emine Erdoğan’dan ‘Filenin Sultanları’na tebrik
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde, Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medya hesabı twitter üzerinden kutladı. Emine Erdoğan, paylaştığı tebrik mesajında, "2020 Tokyo Olimpiyat elemelerinde finale kadar sürdürdükleri mücadeleyi zaferle taçlandıran, bizlere haklı bir gurur yaşatan, heyecanımızı doruk noktasına taşıyan ve her daim umut olan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ederim" değerlendirmesindendirmesinde bulundu.
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