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G.Saray’da yolcu

G.Saray’da Belhanda yolcu
Giriş Tarihi: 15.1.2020

Terim’in istemediği için devreye girdi. Yönetim, gelir elde etmek ve kontenjanı açmak için transfere sıcak bakıyor

Monaco'dan Onyekuru'yu alan G.Saray, Fransız ekibiyle bir transfer için daha devrede. İddialara göre Monaco, Cim Bom'dan Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim'in yıldızının bir türlü barışmadığı ve disiplinsiz tavırlarıyla hem taraftarın hem yönetimin tepkisini çeken Belhanda'nın devre arasında gönderileceği konuşuluyordu. Fransız ekibinin isteğine de Galatasaray'ın kontenjanını da azaltacağı için, yapılacak teklife olumlu bakılıyor.

BATUHAN ŞEN KİRALANDI
G.Saray'da A takım kadrosuna alınmayan genç oyuncular bir bir ayrılıyor. Celil Yüksel'in ardından kaleci Batuhan Şen de kiralık olarak Hekimoğlu Trabzon'a gitti. 20 yaşındaki genç kaleci geçen sezon Bolu ile oynanan kupa maçında ilk kez forma giymişti.
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