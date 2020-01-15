Kara Kartal üç koldan

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Kara Kartal, Alanyaspor'un golcü futbolcusu Papiss Cisse için teklif yaparken, Akdeniz ekibi, bu transfer karşılığında Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd'u istedi. İki futbolcunun yıllık ücretlerinin yüksek olması sebebiyle, Alanya'nın maaşların bir kısmını Beşiktaş'ın ödemesini de talep etti. 2018'in yaz ayında bonservis bedeli ödemeden transfer edilen Cisse, Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 28 gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Boyd, bu sezon Beşiktaş'ta fazla süre alamadı. Süper Lig'de 7 maçta sadece 286 dakika oyunda kalabilen Boyd, toplamda ise 13 maça çıkarak 2 kez gol sevinci yaşadı.



GÖZLER BAŞKAN CEBİ'DE

Tecrübeli ön libero Oğuzhan Özyakup ise Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5, Türkiye Kupası'nda 1 maçta oynadı, 1 gol, 1 asist yaptı. 2.5 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle Başkan Ahmet Nur Çebi'nin özellikle Oğuzhan'ı göndermeye sıcak baktığı öğrenildi.