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Kubilay atağı

Kubilay atağı
Giriş Tarihi: 15.1.2020
TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Ekol Göz Menemenspor, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan Kubilay Aktaş'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Gaziantep FK'da bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulan 24 yaşındaki orta sahayla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı kaydedildi. Gaziantep FK'nın da oyuncuyu kiralık vermek istediği, sarı-lacivertli kurmayların ise bonservisiyle Kubilay'ı almak için bastırdığı öğrenildi. Fransa'nın Lyon takımında futbola başlayan gurbetçi oyuncu aynı ülkede Saint-Priest, Evian TG ve Saint- Etienne'de oynadıktan sonra Kasımpaşa altyapısına geldi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Boluspor ve İstanbulspor formalarını da giyen Kubilay Aktaş geçen sezon Gaziantep FK'ya imza attı. Kırmızı-siyahlılarla 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan oyuncu bu sene Süper Lig'de süre almadı.
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