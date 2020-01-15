Külliye’de zirve

Başkan Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun kulüp başkanlarını kabul ettiği toplantının ardından, Kasapoğlu önemli açıklamalar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ankara'da süren "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ikinci gününde öğle arasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu çalıştayın sporun kardeşlik ruhuna ve dostluk anlayışına uygun ilerlediğini vurguladı. Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Bu süreç sporun kardeşlik ruhuna, sahada kalacak olan rekabet anlayışına, dostluk anlayışına uygun ilerliyor. Ben bu anlamda müteşekkirim ve bundan sonraki süreçte kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, masaya yatırılmasıyla, hataları yüzleşerek çözeceğiz" dedi.



SONUÇLARI PAYLAŞACAĞIZ

Mali disiplini de sağlayacaklarını söyleyen Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte hem idari anlamda hem mali anlamda disipline edilmiş bir anlayışla camiamıza egemen kılma noktasında da çalışacağız" dedi. Bugün de diğer federasyonlarla konuları görüşeceklerini bildiren Bakan Kasapoğlu, futbolda ve diğer branşlarda güçlü bir geleceğin kendilerini beklediğini dile getirdi. Kasapoğlu, "Hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Çalıştayımız bereketli sonuçlar getirdi. Bugün de diğer federasyonlarımızla konuları masaya yatıracağız. Sonuçları da sizlerle aşama aşama paylaşacağız. Her şey çok şeffaf çok güzel bir şekilde ilerliyor" şeklinde konuştu.



ERDOĞAN KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulunurken, Türk futbolunu daha ileriye götürmek için yapılması gerekenleri görüştüler.



