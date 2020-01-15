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Oğulcan’ın hedefi büyük

Oğulcan’ın hedefi büyük
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Altınordu'nun orta sahasındaki genç oyuncusu Oğulcan Ülgün, hedefinin Ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu söyledi. Euro 2020 aday kadrosuna girmek için çalıştığını ifade eden Oğulcan Ülgün, "U21 Milli Takımı ile 2018 ve 2019 yıllarında iki maça çıktım. Gerçek hedefim, A Milli Takım.

AVRUPA'YI İSTİYOR
Sonra Avrupa'nın beş büyük liginde devam etmek istiyorum" diye konuştu. Genç oyuncu, "Burada yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, şu anda Avrupa'nın en iyi ekiplerinde forma giyiyor. Ben de bu yoldan ilerleyeceğim" dedi.
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