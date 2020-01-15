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sol şeritten geliyor

Trabzonspor sol şeritten geliyor
Giriş Tarihi: 15.1.2020

Novak ile henüz anlaşma sağlayamayan temsilcisi forması giyen ile görüşmelere başladı

Filip Novak ile henüz anlaşamayan Trabzonspor, Çekyalı oyuncunun yerine arayışlara başladı. Bordo mavililerde gündeme gelen ilk isim ise Reading forması giyen Tyler Blackett. Ara transfer döneminde sadece Ndiaye'yi kadrosuna katan Trabzonspor, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Sosa ve Filip Novak ile de sözleşme imzalamak için uzun süredir görüşmeler yapıyor. Sosa ile birçok konuda anlaşan Karadeniz temsilcisi Novak da ise henüz bir ilerleme kaydedemedi.

BONSERVİSİ ELİNDE
Karadeniz ekibinin gündemine gelen ilk isim ise Reading'le sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Tyler Blackett. Trabzonspor 1.91'lik sol beke teklifte bulundu. Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, Ankaragücü'nün de oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.
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