Trabzonspor sol şeritten geliyor

Novak ile henüz anlaşma sağlayamayan Karadeniz temsilcisi Reading forması giyen Tyler Blackett ile görüşmelere başladı

Filip Novak ile henüz anlaşamayan Trabzonspor, Çekyalı oyuncunun yerine arayışlara başladı. Bordo mavililerde gündeme gelen ilk isim ise Reading forması giyen Tyler Blackett. Ara transfer döneminde sadece Ndiaye'yi kadrosuna katan Trabzonspor, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Sosa ve Filip Novak ile de sözleşme imzalamak için uzun süredir görüşmeler yapıyor. Sosa ile birçok konuda anlaşan Karadeniz temsilcisi Novak da ise henüz bir ilerleme kaydedemedi.



BONSERVİSİ ELİNDE

Karadeniz ekibinin gündemine gelen ilk isim ise Reading'le sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Tyler Blackett. Trabzonspor 1.91'lik sol beke teklifte bulundu. Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, Ankaragücü'nün de oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.