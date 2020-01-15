Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın yönetimde, bu sezon 24 maça çıkarken, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar sezonun ilk devresini ise 24 puanla 8. sırada tamamladı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." ifadelerini kullandı. DHA