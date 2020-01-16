Akhisarspor masaya oturdu

n ESKİ futbolcularından Marvin Emnes'in kesinleşmiş 970 bin Euro alacağı nedeniyle FIFA kanalıyla gelen transfer yasağını kaldırmaya çalışan Akhisarspor, oyuncu temsilcisiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Yine FIFA'da davalık olduğu Grbic, Dany ve Josue için de hukuki mücadelesini sürdüren yeşil-siyahlı ekibin başkan Fatih Karabulut, "Emnes'le ilgili görüşmelerimiz sürüyor. En son kendisine 200 bin Euro teklif ettik ama olumlu dönüş alamadık. Kendisi bizde 7 maç oynamış, haksız bir kazanç elde etmiş. Bizden sonra bin Euro ücretle anlaşma yapmış. Bizden önceki yönetim 700 bin Euro teklif etmiş ama kabul etmemiş. Ama biz ısrarla anlaşma zemini arıyoruz" dedi. Yasak kalkarsa 2-3 takviye yapmayı düşündüklerini belirten Karabulut, Adanaspor'u yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.



■ KENAN MOLLA