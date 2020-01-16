Denizli’den ilk bomba

Yeşil-siyahlılar, devre arasında Trabzonspor’la sözleşmesini fesheden Nijeryalı ön libero Ogenyi Onazi’yle 1.5 seneliğine anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu, dün kente gelip imzayı attı.

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, el sıkıştığı Trabzonspor'dan ayrılan Ogenyi Onazi ile 1.5 yıllığına anlaştı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in yönetimden acilen takviye istemesi üzerine harekete geçen yeşil-siyahlı kurmaylar, görüşmelerini hızlandırdı. Orta sahayı takviye etmeye çalışan Horozlar, Trabzonspor'la köprüleri atan 27 yaşındaki Nijeryalı ön libero Onazi'yle güçlendi.



İMZAYI ATTI

Bordo-mavililerde 3.5 yıldır kadroda yer alıp geçen sezon ağır bir sakatlık geçirdikten sonra bu yıl ilk yarıda dün bitti. Denizlispor yönetimi, Onazi'nin menajeriyle son kez görüşüp imzaları attı, önemli bir takviye yaptı.



219 MAÇTA 27 GOL ATTI

Dün Denizli'ye gelen Onazi, Denizlispor'da yeni sayfa açtığını söyledi. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in de Onazi'yle kadroyu güçlendirdiklerini belirtilirken, deneyimli oyuncunun Denizlispor ile sözleşme imzalaması yeşil-siyahlı taraftarlarda heyecan yarattı. Daha önce İtalya Serie A'da Lazio forması da giyen Onazi, Türkiye'deki kariyerinde 69 Süper Lig maçında 6 gol attı. Nijerya'da My People FC forması giyen Onazi, kariyerinde 219 maçta 27 gol attı, 12 de asist yaptı.



79 MAÇTA 7 GOL

2016-2017 sezonunda Lazio'dan Trabzonspor'a gelen Ogenyi Onazi, bordo-mavili formayla lig ve kupada 79 maça çıktı. 28 yaşındaki defans oyuncusu, 7 gol attı, 3 de asist yaptı.



■ SEBAHATTİN ALP