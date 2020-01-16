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Donatım doludizgin

Donatım doludizgin
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Manisa Amatör Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Donatımspor, Gördes Belediyespor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek, kritik bir 3 puana imza attı. Karaoğlanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, yeşil-beyazlılar, galibiyete 90+3. dakika Nurullah'ın attığı golle ulaştı. Donatımspor bu sonuçla puanını 30'a çıkararak maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Bu haftayı puansız kapatan Gördes Belediyespor ise 11 puanda kaldı. Üst üste 5. galibiyetini alan Donatım, BAL'a koşuyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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