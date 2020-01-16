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'de flaş ayrılık! Damien Comolli istifa etti

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Damien Comolli istifa etti

16.01.2020, 12:45

'de görevinden istifa etti. Fenerbahçe Kulübü, 12 Haziran 2018 tarihinden itibaren görev yapan Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Sportif Direktör Damien Comolli'nin görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir.
"Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz."

DHA

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