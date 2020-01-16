G.Saray’da Jesus sesleri

Galatasaray'da yönetim defansa takviye yapmak için rotasını bir kez daha İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Roma’da sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Brezilyalı yıldızı kiralamak için görüşmelere başladı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında bekleneni veremeyen Galatasaray'da yönetim, defansa takviye yapmak için rotasını bir kez daha İtalya'ya çevirdi. Sarıkırmızılılar sezonun ilk yarısında Roma'da fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Juan Jesus'u kiralamak için harekete geçti. Brezilyalı futbolcunun forma giyeceği bir takıma gitmek istemesi üzerine İstanbul ekibinin girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. Roma formasıyla şimdiye kadar 90 maça çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu Juan Jesus, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Bu sezon ise sadece 4 maçta şans bulabildi. Ancak Jesus'la bir başka İtalyan ekibi Fiorentina'nın da ilgilendiği açıklandı. G.Saray yönetiminin, yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralık almak istediği ve kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.



ÇETİN DE GÜNDEMDE

Öte yandan Galatasaray yönetimi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın yerine yine İtalyan ekibi Roma'dan Mert Çetin'i de istedi. Ancak İtalyanların 6 ay için 1 milyon Euro gibi yüksek bir kiralama bedeli istediği ortaya çıktı. Görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



MARCAO'YA 5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncusu Marcao'ya talip çıktı. İspanyol temsilcisi Espanyol, yıldız oyuncuyu transfer etmek için 5 milyon Euro'luk teklifte bulundu. İspanyol kulübünün sportif direktörü Rufete, teknik direktör Abelardo'dan gelen talep üzerine giriştiği stoper transferinde rotasını Marcao'ya kırdı. Bu sezon 22 maçta forma giyen Marcao, 9 sarı 1 kırmızı kart gördü. Transferin önümüzdeki hafta biteceği öğrenildi.



DİAGNE ÇIKMAZI!

Galatasaray yönetimi, Club Brugge'ün geri göndermek istediği Mbaye Diagne için formül arıyor. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılılar, Senegalli oyuncu için Çin ve Suudi Arabistan'da kulüp aramaya başladı. Çıkardığı sorunlarla oynadığı takımlarda tutunamayan Diagne, Club Brugge'da da beklenen performansı sergileyemedi. Öte yandan yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Florin Andone sağlık testlerini geçemezse, Diagne'ye dönüş yolu açılacak. Diagne bu sezon Club Brugge forması ile 6 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.