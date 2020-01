Hacırahmanlı gümbür gümbür

Manisa Süper Ligi’nde Kırkağaç Acar İY’yi 4-0 yenen siyah-beyazlılar, BAL’a koşuyor

Manisa Amatör Süper Lig'de lider Bieksper Hacırahmanlıspor, evinde konuk ettiği Kırkağaç Acaridmanyurdu'nu 4-0'lık skorla yenerek, ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı. Siyah-beyazlılar, galibiyete Oğuz Kasar (2), Necmettin Adıyaman'ın (2) golleriyle ulaştı. Bieksper Hacırahmanlıspor, bu sonuçla 33 puana yükselip liderliğini sürdürürken, Kırkağaç Acaridmanyurdu ise 23 puanda kaldı.



DOSTLUK RÜZGARLARI

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkmayı hedefleyen Biksper Hacırahmanlıspor, sezonu şampiyon tamamlayıp hedefe ulaşmak istiyor. Her iki takım arasındaki maçta dostluk rüzgarları esti. Bieksper Hacırahmanlıspor'un sponsoru Erdem Özkan, Kırkağaç Acaridmanyurdu Başkanı Hüseyin Topukçu'ya kulübün polarını hediye ederken, Topukçu da Özkan'a Kırkağaç kavunu ve kulüp atkısını takdim etti. Taraftarlar, her iki takım futbolcularını maçtan önce tribüne davet edip alkışlarken, maçtan sonra her iki takım da yemekte bir araya geldi. Bieksper Hacırahmanlıspor, hafta sonunda Kulaspor'a konuk olacak.



■ CÜNEYT HASÇELİK