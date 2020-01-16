İncedal’dan sert eleştiri

Nazilli’nin antrenörü İncedal, “Devre arasında ayrılan 2 ismin yeri dolmadı. Zayıfladık” dedi

3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Muğlaspor'a yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini alan ve zirvenin 8 puan gerisine düşen Nazilli Belediyespor'da yüzler gülmüyor. Mağlubiyet sonrasında değerlendirmede bulunan teknik direktör Yavuz İncedal, takıma takviye yapılmamasını eleştirdi. Takımda sürekli oynayan ikinci oyuncunun boşluğunun doldurulamamasının takımın performansını olumsuz etkilediğini dile getiren İncedal, "Devre arasını iyi değerlendiremedik. Yeterince hazırlık maçı yapamadığımızdan hazır olmadan lige başladık. Dar bir kadromuz var. Bunun üstüne devre arasında sürekli oynayan iki oyuncumuz da ayrıldı. Onların boşluğunu dolduramadık" dedi.



'ALTERNATİFİMİZ YOK'

İncedal, şöyle devam etti: "Bazı bölgelerde alternatifin olmaması elimizi bağlıyor. Özellikle defansta ilk kez birlikte oynayan oyuncularımızın hataları bu sonucu getirdi. Baskımızı devam ettirirken direkten dönen topumuz var. O gol olsaydı maçın seyri değişebilirdi. Sonrasında 2 ölü toptan gol yedik ve gardımız düştü." Taraftarlardan destek isteyen İncedal, "Kadromuz kısıtlı olsa da yarışı bırakmayacağız" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE