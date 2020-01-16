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Karaköy hayata döndü

Karaköy hayata döndü
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Manisa Amatör Süper Lig'de Karaköyspor FK, 13. hafta mücadelesinde Kulaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yenip kendine geldi. 8 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Karaköyspor, 88'de Mutlu ve 90+3'te Ahmet Celal'in attığı gollerle güldü. Ligde 6. galibiyetini alan kırmızı- siyahlılar, puanını 20'e yükseltirken, Kulaspor ise 14 puanda kaldı. Aldığı kritik galibiyetle Play-Off iddiasını sürdüren Karaköyspor ligin 14. haftasında deplasmanda Aşağı Çobanisa ile karşılaşacak.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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