Karaköy hayata döndü

Manisa Amatör Süper Lig'de Karaköyspor FK, 13. hafta mücadelesinde Kulaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yenip kendine geldi. 8 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Karaköyspor, 88'de Mutlu ve 90+3'te Ahmet Celal'in attığı gollerle güldü. Ligde 6. galibiyetini alan kırmızı- siyahlılar, puanını 20'e yükseltirken, Kulaspor ise 14 puanda kaldı. Aldığı kritik galibiyetle Play-Off iddiasını sürdüren Karaköyspor ligin 14. haftasında deplasmanda Aşağı Çobanisa ile karşılaşacak.



■ CÜNEYT HASÇELİK