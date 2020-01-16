Karpuzlu filede umut veriyor

Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’ni 3-0’lık sonuçla yenen yeşil-siyahlılar finali kaçırdı, gelecek için ümit verdi

Spor salonu olmayan ve beton zeminde antrenmanlarını sürdüren Karpuzlu Anadolu Lisesi'nin erkek voleybol takımı, Aydın Okullararası Voleybol Şampiyonası'nda Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'ni 3-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale kadar yükseldi, ama son iki maçını kaybedip 4.'lükle yetindi. Sportif başarılarıyla dikkat çeken Karpuzlu Anadolu Lisesi, yarı finalde Güzelçamlı Ayşıl Oğuz Çok Programlı Lisesi'ne 3-0 yenilerek finalin kapısından döndü.



ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINI DA KAYBETTİ

Antrenmanlarını beton zeminde yapan Karpuzlu Anadolu Lisesi, finale çok yaklaşmıştı. Yarı final mücadelesinde Güzelçamlı Ayşıl Oğuz Çok Programlı Lisesi'ne 3-0 mağlup olan Karpuzlu'nun Efeleri, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'yle üçüncülük maçına çıktı. Bu mücadeleyi de 3-2 kaybeden Karpuzlu Anadolu Lisesi il dördüncüsü oldu, ama sergilediği performansla gelecek adına ümit verdi. Okul olarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirten okul müdürü İlker Akçay, hedeflerinin gelecek yıllarda şampiyonluk olduğunu söyledi.



■ MEHMET KAVAS